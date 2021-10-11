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США і Японія виступили за звільнення Георгієвої з поста глави МВФ, - FT

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Вашингтон, Понеділок 11 жовтня 2021 17:11
США і Японія виступили за звільнення Георгієвої з поста глави МВФ, - FT Фото: глава МВФ Георгієва може втратити свій пост (imf.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Два найбільших акціонери Міжнародного валютного фонду - США і Японія - виступають за звільнення Крісталіни Георгієвої з посади гендиректора МВФ. Представники Франція, Німеччини, Італії, Великобританії, Китаю та Росії хочуть, щоб вона зберегла свою посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Джерела видання відзначають, що почалися наради МВФ і Світового банку будуть затьмарені скандалом навколо рейтингу Doing Business і участі в ньому гендиректора фонду Крісталіни Георгієвої.

За словами співрозмовників журналу, Виконавча рада МВФ, до якої входять представники 24 країн, розділилася на два табори. США і Японія виступають за звільнення Георгієвої з посади гендиректора МВФ. У той час як Франція, Німеччина, Італія і Великобританія схиляються до протилежної думки. Такої ж позиції дотримуються Китай і Росія.

Відзначається, що за останні дні Виконавча рада МВФ провела кілька зустрічей для обговорення питання відставки Георгієвої, але рішення поки не прийняла. Однак повідомляється, що учасники досягли "подальшого прогресу" в оцінці ситуації і приймуть рішення "дуже скоро".

Нагадаємо, раніше главу МВФ звинуватили в завищенні рейтингу Китаю.

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