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США, Японія та Південна Корея провели навчання для стримування ядерного потенціалу КНДР

Фото: США, Японія та Південна Корея провели тристоронні навчання (facebook.com/USNavy2)
Автор: Антон Малиновський

Південна Корея, Сполучені Штати та Японія спільно провели військово-морські навчання у водах на південь від Корейського півострова, щоб зміцнити свою оборонну позицію проти нових ядерних і ракетних загроз Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Співпраця США, Південної Кореї та Японії

США, Південна Корея та Японія в цьому році вийшли на новий рівень співпраці на фоні загроз з боку КНДР та Китаю. Так, в серпні відбувся саміт трьох країн у Вашингтоні, де сторони домовились посилити безпекову співпрацю.

Крім цього, нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен, а також його південнокорейський і японський колеги висловили стурбованість через обговорення військової співпраці між Росією й Північною Кореєю, включаючи торгівлю зброєю.

Також сторони почали проводити тристоронні навчання, як от це було в квітні цього року. А в жовтні країни вперше в історії провели тристоронні повітряні навчання поблизу Корейського півострова.

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