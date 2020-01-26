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США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из Уханя

Новости » Происшествия     26.01.2020 - 11:56
США и Япония объявили эвакуацию своих граждан из Уханя
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

США эвакуируют персонал американского консульства в Ухане

Соединенные Штаты Америки и Япония объявили эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового вида коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявили в Государственном департаменте США, весь персонал американского консульства в Ухане будет эвакуирован, и также будет предоставлено ограниченное количество мест для частных граждан во время полета из города. Некоторые граждане смогут сесть на "единственный рейс", который 28 января отправится из Уханя в Сан-Франциско.

Кроме того, японское издание NHK сообщило, что Министерство иностранных дел Японии договаривается с правительством Китая об эвакуации японских граждан из города Ухань. Считается, что по состоянию на пятницу, 24 января, в китайском Ухане находились около 700 граждан Японии.

Напомним, китайские врачи назвали основные симптомы пневмонии, вызванной новым коронавирусом. На начальной стадии заболевание может протекать без характерных симптомов, как кашель и лихорадка, но некоторые инфицированные жаловались на диарею, тошноту, головную боль, чувство стеснения в груди и общую слабость.

Также РБК-Украина писало, что председатель КНР Си Цзиньпин заявил об ускорении темпов распространения опасной коронавирусной инфекции в Китае. Власти Китая объявили о строительстве двух специализированных больниц, общая вместимость которых составит около 2,5 тыс. человек.

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