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США та Японія оголосили евакуацію своїх громадян з Уханя

Новини » Надзвичайні події     26.01.2020 - 11:56
США та Японія оголосили евакуацію своїх громадян з Уханя
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

США евакуюють персонал американського консульства в Ухані

Сполучені Штати Америки та Японія оголосили евакуацію свої громадян з китайського міста Ухань, де стався спалах нового виду коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявили у Державному департаменті США, весь персонал американського консульства в Ухані буде евакуйовано, та також буде надано обмежену кількість місць для приватних громадян під час польоту з міста. Деякі громадяни зможуть сісти на "єдиний рейс", який 28 січня відправиться з Уханя до Сан-Франциско.

Крім того, японське видання NHK повідомило, що Міністерство закордонних справ Японії домовляється з урядом Китаю про евакуацію японських громадян з міста Ухань. Вважається, що станом на п'ятницю, 24 січня, в китайському Ухані знаходилися близько 700 громадян Японії.

Нагадаємо, китайські лікарі назвали основні симптоми пневмонії, викликаної новим коронавірусом. На початковій стадії захворювання може протікати без таких характерних симптомів, як кашель і гарячка, але деякі інфіковані скаржилися на діарею, нудоту, головний біль, відчуття стиснення в грудях і загальну слабкість.

Також РБК-Україна писало, що голова КНР Сі Цзіньпін заявив про прискорення темпів поширення небезпечної коронавірусної інфекції у Китаї. Влада Китаю оголосила про будівництво двох спеціалізованих лікарень, загальна місткість яких складе близько 2,5 тис. осіб.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиЯпоніяКитайвирус
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