США помогут Швеции и Финляндии, если на них нападут до вступления в НАТО, - Кирби

Соединенные Штаты Америки (США) окажут Швеции и Финляндии военную поддержку, если на них нападут до вступления в НАТО. При этом с обеспокоенностью наблюдают за российскими заявлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в эфире BBC .

"Если в период рассмотрения их заявок и процесса вступления в НАТО им понадобятся какая-либо дополнительная военная поддержка, то США уверены, что с обеими странами у нас тот уровень отношений, который позволит оказать им дополнительную поддержку", - отметил он.

По его словам, Вашингтон обеспокоен заявлениями представителей России, поскольку только народы Швеции и Финляндии должны сами определять судьбу своих стран.