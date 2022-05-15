США допоможуть Швеції та Фінляндії, якщо на них нападуть до вступу в НАТО, - Кірбі

Сполучені Штати Америки (США) нададуть Швеції і Фінляндії військову підтримку, якщо на них нападуть до вступу в НАТО. При цьому зі стурбованістю спостерігають за російськими заявами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі в ефірі BBC .

"Якщо в період розгляду їх заявок і процесу вступу в НАТО їм знадобляться будь-яка додаткова військова підтримка, то США впевнені, що з обома країнами у нас той рівень відносин, який дозволить надати їм додаткову підтримку", - зазначив він.

За його словами, Вашингтон стурбований заявами представників Росії, оскільки тільки народи Швеції та Фінляндії мають самі визначати долю своїх країн.