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США допоможуть Швеції та Фінляндії, якщо на них нападуть до вступу в НАТО, - Кірбі

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Вашингтон, Неділя 15 травня 2022 13:51
США допоможуть Швеції та Фінляндії, якщо на них нападуть до вступу в НАТО, - Кірбі Фото: прес-секретар Пентагону Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Сполучені Штати Америки (США) нададуть Швеції і Фінляндії військову підтримку, якщо на них нападуть до вступу в НАТО. При цьому зі стурбованістю спостерігають за російськими заявами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі в ефірі BBC.

"Якщо в період розгляду їх заявок і процесу вступу в НАТО їм знадобляться будь-яка додаткова військова підтримка, то США впевнені, що з обома країнами у нас той рівень відносин, який дозволить надати їм додаткову підтримку", - зазначив він.

За його словами, Вашингтон стурбований заявами представників Росії, оскільки тільки народи Швеції та Фінляндії мають самі визначати долю своїх країн.

Нагадаємо, сьогодні Фінляндія оголосила офіційне рішення про подання заявки на вступ до НАТО. Його в найближчі години повинен схвалити парламент.

За даними шведських ЗМІ, Стокгольм подасть свою заявку 17 травня.

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