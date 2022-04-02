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США помогут передать Украине советские танки, - NYT

Фото: ВСУ могут передать "новые" танки советского производства от стран Запада (mil.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Администрация президента США Джо Байдена будет работать с союзниками над передачей Украине танков советского производства, чтобы наша страна укрепила оборону в восточных областях, где продолжаются бои с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Такое решение было принято в ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского, рассказал журналистам официальный представитель США.

Это первый случай с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда Штаты соглашаются выступить в качестве посредника для помощи в передаче "советских" танков, которые войска ВСУ умеют использовать.

По словам чиновника на условиях анонимности, поставки начнутся в ближайшее время. Сколько танков будет отправлено и из каких стран будут происходить поставки - не уточняется.

Напомним, в конце марта президент Зеленский рассказал о телефонных переговорах с американским коллегой Байденом, и обсуждении необходимой помощи с вооружением. Среди прочего, глава Украинского государства подчеркивал, что сейчас наша страна нуждается в танках.

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