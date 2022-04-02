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США допоможуть передати Україні радянські танки, - NYT

Фото: ЗСУ можуть передати "нові" танки радянського виробництва від країн Заходу (mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Адміністрація президента США Джо Байдена працюватиме з союзниками над передачею Україні танків радянського виробництва, щоб наша країна зміцнила оборону у східних областях, де тривають бої з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Таке рішення було прийнято у відповідь на запит президента України Володимира Зеленського, розповів журналістам офіційний представник США.

Це перший випадок з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли Штати погоджуються виступити як посередник для допомоги в передачі "радянських" танків, які війська ЗСУ вміють використовувати.

За словами чиновника на умовах анонімності, поставки почнуться найближчим часом. Скільки танків буде відправлено та з яких країн будуть відбуватися поставки - не уточнюється.

Нагадаємо, наприкінці березня президент Зеленський розповів про телефонні переговори з американським колегою Байденом, і обговорення необхідної допомоги з озброєнням. Серед іншого, глава Української держави наголошував, що зараз наша країна потребує танки.

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