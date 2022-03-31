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"Именно сейчас - переломный момент": Зеленский рассказал о переговорах с Байденом

Новина українською →
Четверг 31 марта 2022 00:14
"Именно сейчас - переломный момент": Зеленский рассказал о переговорах с Байденом Зеленский рассказал о переговрах с Байденом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонных переговорах с американским коллегой Джо Байденом, во время которого обсуждалась, в частности, необходимая помощь с вооружением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новое обращение главы Украинского государства.

"Состоялся разговор с президентом США Байденом. Очень подробный, длителся час. Конечно, поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет гуманитарной помощи в размере 1 млрд долларов и дополнительные 500 млн долларов прямой бюджетной поддержки. И отметил, что именно сейчас - переломный момент", - сказал Зеленский.

Президент перечислил американскому коллеге, что сейчас необходимо Украине.

"И был очень искренним с ним. Для нас важна поддержка США. И сейчас особенно важно подставить плечо Украине, показать все могущество демократического мира. И если мы хотим бороться за свободу вместе, то тогда мы просим у наших партнеров... А если мы реально боремся за свободу и защиту для демократий вместе - то мы имеем право требовать помощи в этот переломный непростой момент. Танки, самолеты, артиллерийские системы... Свобода должна быть вооруженной не хуже тирании", - подчеркивает Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением

Ранее, 30 марта, в Пентагоне рассказали, что в Украину была доставлена часть грузов в рамках помощи от США с вооружением.

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