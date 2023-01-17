США пом’якшили санкції проти Росії: про що йде мова

Як уточнили у відомстві, цей документ замінює опубліковану у липні 2022 року ліцензію 6В. У тексті нового документа є ряд відмінностей, порівняно з попередньою версією.

Зокрема, йдеться, що дозволяються пов'язані з РФ транзакції, що стосуються виробництва, продажу, транспортування або надання сільськогосподарських товарів, сільськогосподарського обладнання, медицини, медичної апаратури, її запчастин і компонентів або оновлень програмного забезпечення для неї, запобігання розповсюдженню, діагностиці або лікуванню. COVID-19, включаючи дослідження або клінічні випробування, що стосуються COVID-19, або клінічних випробувань та іншої дослідницької медичної діяльності.

У попередній версії ліцензії "надання" сільгосппродукції не згадувалося. Йшлося лише про її виробництво, продаж чи транспортування. Крім того, в ліцензії 6B говорилося, що дозвіл стосується не будь-яких клінічних випробувань, а лише "тривалих".

Мінфін США не уточнює, як довго діятиме ліцензія 6С, термін дії її попередньої версії також не вказувався.