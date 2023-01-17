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США смягчили санкции против России: о чем идет речь

Фото: США смягчили санкции против России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Санкции США против РФ теперь не распространяются на предоставление продукции в сельскохозяйственной сфере, а также на транзакции по каким-либо клиническим испытаниям, а не только текущим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов США.

Как уточнили в ведомстве, этот документ заменяет опубликованную в июле 2022 лицензию 6В. В тексте нового документа есть ряд отличий по сравнению с предыдущей версией.

В частности, говорится, что разрешаются связанные с РФ транзакции, касающиеся производства, продажи, транспортировки или предоставления сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, медицины, медицинской аппаратуры, ее запчастей и компонентов или обновлений программного обеспечения для нее, предотвращения распространения, диагностики или лечения . COVID-19, включая исследования или клинические испытания, относящиеся к COVID-19, или клинических испытаний и другой исследовательской медицинской деятельности.

В предварительной версии лицензии "предоставление" сельхозпродукции не упоминалось. Речь шла только о ее производстве, продаже или транспортировке. Кроме того, в лицензии 6B говорилось, что разрешение касается не каких-либо клинических испытаний, а только "длительных".

Минфин США не уточняет, как долго будет действовать лицензия 6С, срок действия предыдущей версии также не указывался.

Напомним, что в ближайшие недели против России будут введены новые санкции, которые отразятся на обороноспособности и финансовых возможностях страны-агрессора.

США и союзники готовят новые санкции против нефтяной индустрии РФ.

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