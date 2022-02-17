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США получили реакцию России на ответ по "гарантиям безопасности"

Автор: Валерия Полищук

Вашингтон получил реакцию от Москвы на ответ по "гарантиям безопасности". Письменный документ с ответом США был направлен около трех недель назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы можем подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации. Он был доставлен послу Джону Салливану в Москве сегодня", - сказал высокопоставленный сотрудник Госдепартамента.

Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва направит свой ответ США по "гарантиям безопасности" сегодня. Лавров также сказал, что Москва обнародует это письмо.

Напомним, ранее Лавров говорил, что Россия не может принять ответ Соединенных Штатов по "гарантиям безопасности", поскольку Вашингтон только подтвердил право Украины на вступление в НАТО.

Кроме того, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом заинтересован в продолжении диалога с Россией по "гарантиям безопасности".

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