США получили реакцию России на ответ по "гарантиям безопасности"

Вашингтон получил реакцию от Москвы на ответ по "гарантиям безопасности". Письменный документ с ответом США был направлен около трех недель назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы можем подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации. Он был доставлен послу Джону Салливану в Москве сегодня", - сказал высокопоставленный сотрудник Госдепартамента.

Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва направит свой ответ США по "гарантиям безопасности" сегодня. Лавров также сказал, что Москва обнародует это письмо.