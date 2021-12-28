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США и Польша будут вести консультации по сдерживанию агрессии России, - Блинкен

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Вашингтон, Вторник 28 декабря 2021 23:04
США и Польша будут вести консультации по сдерживанию агрессии России, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Дипломаты договорились продолжить консультации по сдерживанию агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Блинкена.

Глава Госдепартамента назвал свою беседу с польским министром великолепной. Он также подчеркнул, что Польша всегда будет пользоваться непоколебимой поддержкой США в вопросах трансатлантической безопасности.

"Мы продолжим тесно консультироваться с такими союзниками, как Польша, в наших дипломатических усилиях по сдерживанию дальнейшей агрессии России", - добавил Блинкен.

Напомним, ранее госсекретарь заявил, что США одновременно занимаются сдерживанием и дипломатией в отношении России.

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