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США і Польща будуть вести консультації щодо стримування агресії Росії, - Блінкен

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Вашингтон, Вівторок 28 грудня 2021 23:04
США і Польща будуть вести консультації щодо стримування агресії Росії, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау. Дипломати домовилися продовжити консультації щодо стримування агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Блинкена.

Глава Держдепартаменту назвав свою бесіду з польським міністром чудовою. Він також підкреслив, що Польща завжди буде користуватися непохитною підтримкою США в питаннях трансатлантичної безпеки.

"Ми продовжимо тісно консультуватися з такими союзниками, як Польща, в наших дипломатичних зусиллях щодо стримування подальшої агресії Росії", - додав Блінкен.

Нагадаємо, раніше держсекретар заявив, що США одночасно займаються стримуванням і дипломатією щодо Росії.

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