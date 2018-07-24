В США положительно оценили прогресс во внедрении реформ в Украине, - Волкер

Волкер подчеркнул прогресс в реформах образования и медицины в Украине

На протяжении последнего года Украина демонстрирует прогресс во внедрении реформ. Об этом сообщил спецпредставитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам Украины Курт Волкер во время эфира на "112 Украина".

В частности, Волкер отметил прогресс в реформе образования и медицины в Украине. Также подчеркнул прогресс в судебной реформе.

"Я думаю, что это хороший год для Украины. Мы видим прогресс в образовательной и медицинской реформе. Относительно антикоррупционного антикоррупционного суда - мы видим шаг вперед в Украине", - добавил он.

Спецпредставитель также напомнил, что Соединенные Штаты ужесточили санкции в отношении России и сняли эмбарго относительно поставок оружия в Украину.

"США будет иметь возможность оказывать большую помощь Украине в этом смысле. Вы видели, что в пятницу (20 июля 2018, - ред.) было объявление о том, что будет дополнительная помощь", - добавил Волкер.

Напомним, 21 июля 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с Финляндией о реформе украинской школы. Благодаря документу становится возможной реализация пректа "Финская поддержка реформы украинской школы". Речь идет о привлечении средств технической помощи от Финляндии для поддержки реформы общего среднего образования в Украине.