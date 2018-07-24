У США позитивно оцінили прогрес у впровадженні реформ в Україні, - Волкер

Волкер підкреслив прогрес у реформах освіти і медицини в Україні

Впродовж останнього року Україна демонструє прогрес у впровадженні реформ. Про це повідомив спецпредставник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки (США) з питань України Курт Волкер під час ефіру на "112 Україна".

Зокрема, Волкер відзначив прогрес у реформі освіти та медицини в Україні. Також підкреслив поступ у судовій реформі.

"Я думаю, що це гарний рік для України. Ми бачимо прогрес у освітній та медичній реформі. Щодо антикорупційного антикорупційного суду - ми бачимо поступ в Україні", - додав він.

Спецпредставниктакож нагадав, що Сполучені Штати посилили санкції щодо Росії та зняли ембарго стосовно поставок зброї до України.

"США матиме змогу надавати більшу допомогу Україні в цьому сенсі. Ви бачили, що в п’ятницю (20 липня 2018, - ред.) було оголошення про те, що буде додаткова допомога", - додав Волкер.

Нагадаємо, 21 липня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди з Фінляндією щодо реформи української школи. Завдяки документу стає можливою реалізація пректу "Фінська підтримка реформи української школи". Йдеться про залучення коштів технічної допомоги від Фінляндії для підтримки реформи загальної середньої освіти в Україні.