Відповідну угоду було підписано 5 березня 2018 року в Києві

Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди з Фінляндією щодо реформи української школи. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Так, Порошенко підписав закон "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту "Фінська підтримка реформи української школи". Відповідну угоду було підписано 5 березня 2018 року в Києві.

Завдяки угоді стає можливою реалізація пректу "Фінська підтримка реформи української школи", зокрема, залучення коштів технічної допомоги від Фінляндії для підтримки реформи загальної середньої освіти в Україні.

Нагадаємо, 3 липня український парламент схвалив ратифікацію угоди з Фінляндією щодо реформи української школи.