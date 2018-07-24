Наступна зустріч Трампа і Путіна потрібна для налагодження відносин РФ і США, - Волкер

Волкер зазначив, що діалог США та РФ продовжуватиметься

Наступна зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна потрібна Сполученим Штатам для налагодження стосунків задля вирішення багатьох питань, зокрема, питань щодо конфлікту в Україні. Про це повідомив спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час ефіру на "112".

Волкер зазначив, що зустріч є частиною тривалих зусиль Трампа розбудувати стосунки з президентом РФ.

"Я думаю, що це частина тривалих зусиль президента розбудувати стосунки з Путіним. Як сказав президент (США Дональд Трамп, - ред.) у нас зараз найгірші стосунки за весь час з Росією з часів холодної війни. У нас є незгода і щодо питань України, і щодо питань Сирії, щодо Ірану, щодо ядерної зброї. Це дуже погана ситуація", - зазначив він.

Спецпредставник підкреслив, що налагодження кращих стосунків між державами необхідне для того, щоб можна було вирішувати наступні проблеми.

"Для того, щоб вирішити деякі з цих проблем, це не питання в тому, щоб чимось поступитися. Ми намагаємось створити кращі стосунки для того, щоб можна було вирішувати наступні проблеми... Я думаю, що зараз є спроба створити канал діалогу", - пояснив Волкер.

Він додав, що діалог з Росією продовжуватиметься.

"Ця зустріч була першою реальною двосторонню зустріччю між двома головами держав. Вони зустрічались у Гамбурзі у 2017 році. Був короткий обмін думками на саміті азійських країн. Це був перший раз (перша зустріч за тривалий час, - ред.)", - сказав спецпредставник.

Волкер зазначив, що президенти США Барак Обама та Джордж Буш молодший спілкувались із Путіним набагато частіше, ніж Дональд Трамп.

Нагадаємо, між США і РФ немає прогресу в питанні миротворчої місії на сході України.

Як писало РБК-Україна, палата представників американського Конгресу затвердила положення, що передбачає ослаблення санкцій проти країн, які будуть відмовлятися від поставок зброї з Росії і переходити на зброю зі Штатів.