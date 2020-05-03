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В США майже половина штатів відновлюють роботу бізнесу на тлі пандемії

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 01:50
В США майже половина штатів відновлюють роботу бізнесу на тлі пандемії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Решта штатів навпаки посилюють карантин

Майже половина американських штатів на чолі з Техасом і Джорджією починають відновлювати роботу після кількох тижнів карантину, в той час як інша частина штатів навпаки посилюють обмеження через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, Техас у п’ятницю розпочав поетапне відкриття підприємств, закритих більше місяця тому. Ресторанам, роздрібним магазинам та торговим центрам дозволили частково відновити роботу. Друга фаза запланована на 18 травня, якщо кількість інфікованих продовжить знижуватися. В Техасі роботодавці складали плани для повернення персоналу до своїх офісів.

Водночас, штати Каліфорнія та Нью-Йорк посилюють карантин. В Каліфорнії обмеження на вихід із дому діятимуть щонайменше до 19 травня, тоді як в штаті Нью-Йорк карантин наразі продовжено до кінця поточного місяця.

Нагадаємо, у США за попередню добу від ускладнень, спричинених коронавірусом COVID-19, померло 1654 громадян. Станом на 5:00 2 травня, в США діагностовано 1 131 280 випадків захворювання. Померло від ускладнень, спричинених коронавірусом 65 766 осіб. Вже одужали 161 563 пацієнти.

РБК-Україна писало, що за словами президента США Дональда Трампа, у країні лікарі провели вже близько 6 млн тестів на коронавірус COVID-19.

Білий дім має намір провести спецоперацію, щоб значно скоротити час, необхідний для розробки вакцини проти коронавірусу.

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