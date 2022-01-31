В США полностью одобрили вакцину Moderna

Решение Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) означает, что агентство провело такую же строгую и длительную проверку вакцины от коронавируса Moderna, как и десятков других давно зарекомендовавших себя вакцин.

Решение было подкреплено реальными данными, полученными в результате применения более 200 млн доз в США с тех пор, как FDA одобрило эту вакцину в декабре 2020 года.

FDA, как и регулирующие органы в Европе и других странах, первоначально разрешило экстренное использование вакцины Moderna на основании исследования, в котором участвовали 44 тысячи человек от 18 лет и старше в течение как минимум двух месяцев - периода времени, когда обычно возникают серьезные побочные эффекты. Это меньше, чем шесть месяцев данных о безопасности, которые обычно требуются для полного одобрения, поэтому компания Moderna продолжила это исследование.

FDA также следило за серьезными побочными эффектами, которые оказались очень редкими.