Moderna проводит клинические испытания COVID-вакцины против "Омикрона"

Компания Moderna заявила в среду, что проводит клинические испытания бустерной дозы вакцины. Она разработана специально для борьбы с вариантом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что компания приступила ко второй фазе испытаний.

Всего в испытаниях примут участие 600 человек старше 18 лет, половина из которых уже получили две дозы вакцины Moderna от COVID-19 по меньшей мере шесть месяцев назад, а половина из них получили две дозы, а также ранее разрешенную бустерную дозу.

Поэтому бустер, специально нацеленный на "Омикрон", будет оцениваться как третья и четвертая дозы.