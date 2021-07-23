ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В США после полетов Брэнсона и Безоса пересмотрели критерии для звания астронавта

Новина українською →
США , Пятница 23 июля 2021 19:14
В США после полетов Брэнсона и Безоса пересмотрели критерии для звания астронавта Фото: FAA пересмотрело критерии для звания астронавта после полетов Брэнсона и Безоса (twitter.com/blueorigin)
Автор: Сергей Пышкин

Бюро коммерческих космических перевозок FAA приняло решение пересмотреть критерии для получения звания коммерческого астронавта. Это первое обновление правил начиная с 2004 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spacenews.

В соответствии с обновленными правилами, чтобы получить звание коммерческого астронавта, необходимо:

  • Отвечать федеральным требованиям к квалификации и тренировки членов экипажа;
  • Подняться на высоту более 50 миль (80.5 км) в составе экипажа одобренного FAA аппарата.
  • Во время полета внести вклад в общественную безопасность или безопасность полетов человека в космос.

Стоит отметить, что третий пункт был добавлен в результате последнего обновления критерии.

"Когда программа была создана в 2004 году, ее главной целью было признание вклада экипажей в миссию FAA по улучшению безопасности аппаратов, предназначенных для перевозки людей. Сейчас мы фокусируемся на признании членов экипажей, которые вносят вклад в общественную безопасность или безопасность пилотируемых полетов ", - отмечает пресс-служба FFA.

Стоит отметить, что сегодня медалью коммерческого астронавта обладают:

  • Майк Мелвилл и Брайан Бини - получили звание в 2004 году, в результате полета на SpaceShipOne на высоту более 100 километров.
  • Марк Стакки и Фредерик Стеркоу - получили звание в 2018 году, в результате полета на SpaceShipTwo VSS Unit.
  • Дэвид Маккей, Майк Масуччи и Бет Мозес - получили звание в 2019 году, в результате полета на SpaceShipTwo VSS Unit.

Статус коммерческого астронавта не дает никаких привилегий. Например, NASA, Минобороны США, Blue Origin и Virgin Galactic имеют аналогичные звания и медали, которые они выдают своим работникам.

Читайте РБК-Украина в Google News
космос звание Астронавт
NEWS
Шмыгаль поручил расширить условия льготной ипотеки и лизинга
Шмыгаль поручил расширить условия льготной ипотеки и лизинга
DAILY
В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"
Милан Лелич, Владислав Красинский В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"