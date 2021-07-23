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У США після польотів Бренсона та Безоса переглянули критерії для звання астронавта

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США , П'ятниця 23 липня 2021 19:14
У США після польотів Бренсона та Безоса переглянули критерії для звання астронавта Фото: FAA переглянуло критерії для звання астронавта після польотів Бренсона та Безоса (twitter.com/blueorigin)
Автор: Сергій Пишкін

Бюро комерційних космічних перевезень FAA прийняло рішення переглянути критерії задля отримання звання комерційного астронавта. Це перше оновлення правил починаючи з 2004 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spacenews.

Відповідно до оновлених правил, аби отримати звання комерційного астронавта, необхідно:

  • Відповідати федеральним вимогам до кваліфікації та тренування членів екіпажу;

  • Піднятися на висоту понад 50 миль (80.5 км) у складі екіпажа схваленого FAA апарата.

  • Під час польоту зробити внесок у громадську безпеку або безпеку польотів людини у космос.

Варто відзначити, що третій пункт було додано внаслідок останнього оновлення критеріїв.

"Коли програму було створено у 2004-му, її головною метою було визнання внеску екіпажів у місію FAA з покращення безпеки апаратів, що призначені для перевезення людей. Наразі ж ми фокусуємося на визнанні членів екіпажів, що роблять внесок у громадську безпеку або безпеку пілотованих польотів", - відзначає пресслужба FFA.

Варто відзначити, що сьогодні медаллю комерційного астронавта володіють:

  • Майк Мелвіл й Браян Біні - отримали звання у 2004 році, внаслідок польоту на SpaceShipOne на висоту більше ніж 100 кілометрів.
  • Марк Стаккі та Фредерік Стеркоу - отримали звання у 2018 році, внаслідок польоту на SpaceShipTwo VSS Unitу.
  • Девід Маккей, Майк Масуччі та Бет Мозес - отримали звання у 2019 році, внаслідок польоту на SpaceShipTwo VSS Unitу.

Статус комерційного астронавта не надає жодних привілеїв. Наприклад, NASA, Міноборони США, Blue Origin й Virgin Galactic мають аналогічні звання й медалі, які вони видають своїм працівникам.

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