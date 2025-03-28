США поки не збільшать кількість військ у Гренландії, але націлені на її безпеку, - Венс

Венс заявив, що не передбачає необхідності використання військової сили в Гренландії під час відвідування напівавтономної території Данії з іншими посадовими особами адміністрації Трампа.

"Ми не думаємо, що військова сила коли-небудь знадобиться", - сказав віцепрезидент.

Водночас, коментуючи наявність американської бази в Гренландії, Венс підкреслив її стратегічну важливість.

"Ми вважаємо, що це має сенс, і оскільки ми вважаємо, що люди Гренландії розумні та добрі, ми вважаємо, що зможемо укласти угоду в стилі Дональда Трампа, щоб забезпечити безпеку цієї території, а також Сполучених Штатів Америки", - підкреслив він.