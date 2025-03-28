США пока не увеличат количество войск в Гренландии, но нацелены на ее безопасность, - Вэнс

Соединенные Штаты Америки не имеют планов по увеличению военного присутствия в Гренландии. Однако администрация президента Дональда Трампа нацелена "обеспечить безопасность этой территории".
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Вэнс заявил, что не предвидит необходимости использования военной силы в Гренландии во время посещения полуавтономной территории Дании с другими должностными лицами администрации Трампа.
"Мы не думаем, что военная сила когда-либо понадобится", - сказал вице-президент.
В то же время, комментируя наличие американской базы в Гренландии, Вэнс подчеркнул ее стратегическую важность.
"Мы считаем, что это имеет смысл, и поскольку мы считаем, что люди Гренландии умные и добрые, мы считаем, что сможем заключить соглашение в стиле Дональда Трампа, чтобы обеспечить безопасность этой территории, а также Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул он.
Заметим, что ранее вице-президент не раз говорил об интересе США к Гренландии, заявляя, что она нужна для "безопасности американского народа".
Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно выражал интерес к приобретению Гренландии.
Ранее сегодня он даже повторил тезис Вэнса, что США якобы должны получить Гренландию ради глобальной безопасности. Более того, по словам Трампа, США "не смогут обойтись" без острова.
Стоит заметить, что власти Гренландии не поддерживают такие намерения Трампа. Вероятный новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отверг территориальные посягательства президента США Дональда Трампа в отношении острова.
Вместо этого он заявил, что Гренландия стремится быть независимой.
В общем, инициативы Трампа по Гренландии вызвали негативную реакцию как со стороны датских властей, так и среди самих гренландцев, которые стремятся сохранить свою автономию и независимость.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.