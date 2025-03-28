США пока не увеличат количество войск в Гренландии, но нацелены на ее безопасность, - Вэнс

Вэнс заявил, что не предвидит необходимости использования военной силы в Гренландии во время посещения полуавтономной территории Дании с другими должностными лицами администрации Трампа.

"Мы не думаем, что военная сила когда-либо понадобится", - сказал вице-президент.

В то же время, комментируя наличие американской базы в Гренландии, Вэнс подчеркнул ее стратегическую важность.

"Мы считаем, что это имеет смысл, и поскольку мы считаем, что люди Гренландии умные и добрые, мы считаем, что сможем заключить соглашение в стиле Дональда Трампа, чтобы обеспечить безопасность этой территории, а также Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул он.