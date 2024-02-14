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У США поки не підтверджують використання ракети "Циркон" під час удару по Києву, - NYT

Фото: США поки не підтверджують використання ракети "Циркон" Росією (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

США поки не підтверджують, що Росія могла використати гіперзвукову ракету 3М22 "Циркон" під час удару по Києву 7 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) підтвердили, що Росія вперше використала "Циркон" проти України 7 лютого. Сама РФ не коментувала цю інформацію, а США поки не підтверджують її.

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Науковий співробітник і експерт з морської сили в Королівському інституті об’єднаних служб (Британія) Сідхарт Каушал зазначив, що ракети була випробувана у 2015 році, а в 2022-у росіяни заявили про її готовність. За словами експерта, ракета була випробувана на двох військових кораблях, фрегаті типу "Адмірал Горшков" і підводному човні типу "Ясень". Але зараз ці військові кораблі не перебувають у Чорному морі. 

"Було б незвично, щоб ракета була вперше випущена в бою з судна, з якого її раніше ніколи не тестували", - наголосив Каушал.

NYT пише, що за останній рік протиповітряна оборона України показала себе ефективно, але останніми місяцями РФ почала здійснювати більш складні обстріли з використанням різних типів ракет та ударних дронів.

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Автори видання додають, що якщо опис ракети точний, то "Циркон" може стати однією з найшвидших ракет у світі.

Передісторія

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія під час ракетної атаки вранці 7 лютого могла використати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон".

Це підтверджують опубліковані у соціальних мережах знімки уламків. Зокрема, на одному з фото на уламку видно маркування "3М22". Цей надпис відповідає маркуванню саме цієї ракети, яку разом з російською Х-47 "Кинджал" називають ще так званими "вундерваффе" Путіна.

Про те, що відомо про ракету "Циркон" та чи дійсно росіяни могли нею атакувати Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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