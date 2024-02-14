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В США пока не подтверждают использование РФ ракеты "Циркон" при ударе по Киеву, - NYT

Фото: США пока не подтверждают использование ракеты "Циркон" Россией (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

США пока не подтверждают, что Россия могла использовать гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон" во время удара по Киеву 7 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отмечает издание, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) подтвердили, что Россия впервые использовала "Циркон" против Украины 7 февраля. Сама РФ не комментировала эту информацию, а США пока не подтверждают ее.

"

Научный сотрудник и эксперт по морской силе в Королевском институте объединенных служб (Британия) Сиддхарт Каушал отметил, что ракету испытали в 2015 году, а в 2022 году россияне заявили о ее готовности. По словам эксперта, ракета была испытана на двух военных кораблях, фрегате типа "Адмирал Горшков" и подводной лодке типа "Ясень". Но сейчас эти военные корабли не находятся в Черном море.

"Было бы необычно, чтобы ракета была впервые выпущена в бою с судна, с которого ее раньше никогда не тестировали", - подчеркнул Каушал.

NYT пишет, что за последний год противовоздушная оборона Украины показала себя эффективно, но в последние месяцы РФ начала проводить более сложные обстрелы с использованием различных типов ракет и ударных дронов.

Авторы издания добавляют, что если описание ракеты точное, то "Циркон" может стать одной из самых быстрых ракет в мире.

Предыстория

Напомним, в СМИ появилась информация, что Россия во время ракетной атаки утром 7 февраля могла использовать противокорабельную гиперзвуковую ракету СМ22 "Циркон".

Это подтверждают опубликованные в социальных сетях снимки обломков. В частности, на одном из фото на обломке видна маркировка "3М22". Эта надпись соответствует маркировке именно этой ракеты, которую вместе с российским Х-47 "Кинжал" называют еще так называемыми "вундерваффе" Путина.

О том, что известно о ракете "Циркон" и действительно ли россияне могли ею атаковать Киев - читайте в материале РБК-Украина.

 

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