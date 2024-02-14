У США поки не підтверджують використання ракети "Циркон" під час удару по Києву, - NYT
США поки не підтверджують, що Росія могла використати гіперзвукову ракету 3М22 "Циркон" під час удару по Києву 7 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Як зазначає видання, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) підтвердили, що Росія вперше використала "Циркон" проти України 7 лютого. Сама РФ не коментувала цю інформацію, а США поки не підтверджують її.
"Американські чиновники на умовах анонімності сказали, що вони оцінюють цю заяву, але не можуть підтвердити використання ("Циркона", - ред.) в бойових діях 7 лютого", - йдеться у матеріалі.
Науковий співробітник і експерт з морської сили в Королівському інституті об’єднаних служб (Британія) Сідхарт Каушал зазначив, що ракети була випробувана у 2015 році, а в 2022-у росіяни заявили про її готовність. За словами експерта, ракета була випробувана на двох військових кораблях, фрегаті типу "Адмірал Горшков" і підводному човні типу "Ясень". Але зараз ці військові кораблі не перебувають у Чорному морі.
"Було б незвично, щоб ракета була вперше випущена в бою з судна, з якого її раніше ніколи не тестували", - наголосив Каушал.
NYT пише, що за останній рік протиповітряна оборона України показала себе ефективно, але останніми місяцями РФ почала здійснювати більш складні обстріли з використанням різних типів ракет та ударних дронів.
"Якщо попередній опис Росією можливостей ракети виявиться правильним, кажуть експерти, вона зможе уникнути потужного протиракетного захисту, такого як розроблена США система Patriot, яку Україна використовувала для збиття інших російських гіперзвукових і крилатих ракет", - пише видання.
Автори видання додають, що якщо опис ракети точний, то "Циркон" може стати однією з найшвидших ракет у світі.
Передісторія
Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія під час ракетної атаки вранці 7 лютого могла використати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон".
Це підтверджують опубліковані у соціальних мережах знімки уламків. Зокрема, на одному з фото на уламку видно маркування "3М22". Цей надпис відповідає маркуванню саме цієї ракети, яку разом з російською Х-47 "Кинджал" називають ще так званими "вундерваффе" Путіна.
Про те, що відомо про ракету "Циркон" та чи дійсно росіяни могли нею атакувати Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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