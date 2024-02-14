В США пока не подтверждают использование РФ ракеты "Циркон" при ударе по Киеву, - NYT

США пока не подтверждают, что Россия могла использовать гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон" во время удара по Киеву 7 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отмечает издание, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) подтвердили, что Россия впервые использовала "Циркон" против Украины 7 февраля. Сама РФ не комментировала эту информацию, а США пока не подтверждают ее.

" Американские чиновники на условиях анонимности сказали, что они оценивают это заявление, но не могут подтвердить использование ("Циркона", - ред.) в боевых действиях 7 февраля", - говорится в материале.

Научный сотрудник и эксперт по морской силе в Королевском институте объединенных служб (Британия) Сиддхарт Каушал отметил, что ракету испытали в 2015 году, а в 2022 году россияне заявили о ее готовности. По словам эксперта, ракета была испытана на двух военных кораблях, фрегате типа "Адмирал Горшков" и подводной лодке типа "Ясень". Но сейчас эти военные корабли не находятся в Черном море.

"Было бы необычно, чтобы ракета была впервые выпущена в бою с судна, с которого ее раньше никогда не тестировали", - подчеркнул Каушал.

NYT пишет, что за последний год противовоздушная оборона Украины показала себя эффективно, но в последние месяцы РФ начала проводить более сложные обстрелы с использованием различных типов ракет и ударных дронов.

"Если предварительное описание Россией возможностей ракеты окажется верным, говорят эксперты, она сможет избежать мощной противоракетной защиты, такой как разработанная США система Patriot, которую Украина использовала для сбивания других российских гиперзвуковых и крылатых ракет", - пишет издание.

Авторы издания добавляют, что если описание ракеты точное, то "Циркон" может стать одной из самых быстрых ракет в мире.

Предыстория

Напомним, в СМИ появилась информация, что Россия во время ракетной атаки утром 7 февраля могла использовать противокорабельную гиперзвуковую ракету СМ22 "Циркон".

Это подтверждают опубликованные в социальных сетях снимки обломков. В частности, на одном из фото на обломке видна маркировка "3М22". Эта надпись соответствует маркировке именно этой ракеты, которую вместе с российским Х-47 "Кинжал" называют еще так называемыми "вундерваффе" Путина.

О том, что известно о ракете "Циркон" и действительно ли россияне могли ею атаковать Киев - читайте в материале РБК-Украина.