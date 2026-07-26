США поки не дотримали слова про F-35 для Туреччини: що заявили в Трампа

Розкриття цієї інформації Державний департамент США зробив у листі, надісланому конгресмену-республіканцю Веслі Беллу. Політик порушив це питання не випадково - приводом стала заява Трампа під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Тоді Трамп сказав, що схильний підтримати давно затягнутий продаж F-35 Туреччині.

Що саме сказав Держдеп

"Наша політика щодо закупівлі Туреччиною F-35 залишається незмінною та повністю відповідає розділу 231 Закону CAATSA та розділу 1245 Закону про національний оборонний бюджет на 2020 фінансовий рік", - йдеться в листі до Белла.

Відомство пояснило й конкретні умови, які Туреччина має виконати:

розв'язати проблему С-400 так, щоб більше не володіти цією системою чи пов'язаним з нею обладнанням;

надати гарантії щодо майбутніх закупівель подібної зброї;

виконати інші вимоги щодо сертифікації.

"Туреччина ще не виконала цих умов", - додається в листі. Водночас Держдеп не виключає, що Анкара може виконати їх пізніше.

На якому етапі перебувають переговори

Туреччина намагається зняти занепокоєння США дипломатичним шляхом. Анкара веде переговори з Вашингтоном щодо продажу системи С-400.

Але, за словами авторів листа, поки що така передача не відбулася.

Слова Трампа розходяться з позицією відомств

Ситуація демонструє знайому картину, зазначається в публікації. Публічні заяви Трампа вкотре не збігаються з політикою, яку офіційно просувають структури в його власній адміністрації.

Додатковий тиск на процес чинить й інша сторона. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль виступає проти продажу F-35 Туреччині. За його словами, він особисто закликав Трампа не допустити цього кроку.

Чому Туреччину виключили з програми F-35

Історія тягнеться ще з 2020 року. Туреччина спершу приєдналася до багатонаціональної програми закупівлі F-35 у США, але згодом її виключили з неї.

Причина - купівля Анкарою російських систем протиповітряної оборони С-400. Саме ця угода запустила санкції США проти Туреччини відповідно до Закону про протидію супротивникам Америки шляхом санкцій (CAATSA).