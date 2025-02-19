США не скасовуватимуть санкції проти Росії до угоди щодо України, - Bloomberg
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа збереже санкції проти Росії принаймні доти, доки не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні. Це питання він обговорював телефоном з європейськими союзниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Це питання Рубіо обговорював телефоном з європейськими союзникам. Як пише видання, його заява може принести певне полегшення європейським союзникам, які побоювалися, що США укладуть угоду з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб послабити бойові дії в Україні та відмовитися від санкцій, які адміністрація Джо Байдена наклала на Росію.
Тим часом у повідомленні Держдепартаменту не згадується, що в розмові Рубіо йшлося про санкції, але йдеться, що країни "домовилися залишатися в тісному контакті", оскільки працюють над досягненням довгострокового припинення війни в Україні.
Раніше того ж дня Рубіо заявив, що всім сторонам доведеться піти на поступки, щоб досягти угоди, однак додав, що будь-яка подібна угода має отримати підтримку всіх сторін.
"Мета - покласти край цьому конфлікту справедливим, міцним, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін способом. Ось у чому полягатиме поточна взаємодія", - сказав Рубіо.
Bloomberg додало, що хоч Москва і звернулася до США з проханням про пом'якшення санкцій, однак у ЄС наразі немає планів пом'якшувати заходи щодо Росії.
Нагадаємо, 18 лютого в Саудівській Аравії відбулися переговори делегацій США і РФ. Спеціальний представник президента США Стів Віткофф оцінив переговори як дуже позитивні. Рубіо назвав цю зустріч "першим кроком на довгому і важкому шляху".
Більше про результати переговорів у Саудівській Аравії - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.