США показали, як відправляють БМП Bradley в Україну (відео)

США відправляють в Україну партію БМП Bradley, яка була виділена у рекордному пакеті допомоги на початку цього року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Транспортне командування американських збройних сил у Twitter .

"Транспортне командування США доставляє понад 60 Bradley в Україну в рамках угоди про військову допомогу Сполучених Штатів на суму 2,85 мільярда доларів, оголошеної на початку цього року", - сказано у повідомленні.

На відео демонструють завантаження партії американських БМП на корабель у порту Чарлстона у Північній Кароліні.

#ICYMI, U.S. Transportation Command is delivering more than 60 Bradleys to #Ukraine as part of the United States’ $2.85 billion military aid agreement announced earlier this year. #Watch @USArmy Soldiers and contractors load the @ARCships Integrity at the Port of Charleston, NC. pic.twitter.com/AwN9oeJexa — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) February 6, 2023

Нагадаємо, головний представник Пентагону Пет Райдер розповів, яку модифікацію БМП Bradley отримає Україна.

Окрім того, експерт розповів, як БМП Bradley можуть вплинути на перебіг війни.

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