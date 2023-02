США показали, як відправляють БМП Bradley в Україну (відео)

"Транспортне командування США доставляє понад 60 Bradley в Україну в рамках угоди про військову допомогу Сполучених Штатів на суму 2,85 мільярда доларів, оголошеної на початку цього року", - сказано у повідомленні.

На відео демонструють завантаження партії американських БМП на корабель у порту Чарлстона у Північній Кароліні.

#ICYMI, U.S. Transportation Command is delivering more than 60 Bradleys to #Ukraine as part of the United States’ $2.85 billion military aid agreement announced earlier this year. #Watch @USArmy Soldiers and contractors load the @ARCships Integrity at the Port of Charleston, NC. pic.twitter.com/AwN9oeJexa