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США показали, як відправляють БМП Bradley в Україну (відео)

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США, Понеділок 06 лютого 2023 11:40
США показали, як відправляють БМП Bradley в Україну (відео) Фото: США показали, як відправляють БМП Bradley в Україну (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США відправляють в Україну партію БМП Bradley, яка була виділена у рекордному пакеті допомоги на початку цього року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Транспортне командування американських збройних сил у Twitter.

"Транспортне командування США доставляє понад 60 Bradley в Україну в рамках угоди про військову допомогу Сполучених Штатів на суму 2,85 мільярда доларів, оголошеної на початку цього року", - сказано у повідомленні.

На відео демонструють завантаження партії американських БМП на корабель у порту Чарлстона у Північній Кароліні.

Нагадаємо, головний представник Пентагону Пет Райдер розповів, яку модифікацію БМП Bradley отримає Україна.

Окрім того, експерт розповів, як БМП Bradley можуть вплинути на перебіг війни.

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