США показали, как отправляют БМП Bradley в Украину (видео)

США отправляют в Украину партию БМП Bradley, выделенную в рекордном пакете помощи в начале этого года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Транспортное командование американских вооруженных сил в Twitter .

"Транспортное командование США доставляет более 60 Bradley в Украину в рамках соглашения о военной помощи Соединенных Штатов на сумму 2,85 миллиарда долларов, объявленной в начале этого года", - говорится в сообщении.

На видео демонстрируют загрузку партии американских БМП на корабль в порту Чарлстона в Северной Каролине.

#ICYMI , US Transportation Command is delivering more than 60 Bradleys to #Ukraine as part of United States' $2.85 billion military aid agreement announced earlier this year. #Watch @USArmy Soldiers and contractors load the @ARCships Integrity в Порт Charleston, NC. pic.twitter.com/AwN9oeJexa — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) February 6, 2023

Напомним, главный представитель Пентагона Пэт Райдер рассказал, какую модификацию БМП Bradley получит Украина.

Кроме того, эксперт рассказал, как БМП Bradley могут повлиять на ход войны.

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