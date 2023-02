США показали, как отправляют БМП Bradley в Украину (видео)

"Транспортное командование США доставляет более 60 Bradley в Украину в рамках соглашения о военной помощи Соединенных Штатов на сумму 2,85 миллиарда долларов, объявленной в начале этого года", - говорится в сообщении.

На видео демонстрируют загрузку партии американских БМП на корабль в порту Чарлстона в Северной Каролине.

#ICYMI , US Transportation Command is delivering more than 60 Bradleys to #Ukraine as part of United States' $2.85 billion military aid agreement announced earlier this year. #Watch @USArmy Soldiers and contractors load the @ARCships Integrity в Порт Charleston, NC. pic.twitter.com/AwN9oeJexa