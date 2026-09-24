США показали бойовий лазер AMP-HEL на легкій машині: що відомо про нову зброю проти дронів

Армія США випробувала лазерну систему AMP-HEL, встановлену на легкій машині Infantry Squad Vehicle, під час навчань у Форт-Блісс у штаті Техас. Нові фото системи американські військові опублікували 22 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition та офіційний ресурс Пентагону та армії США DVIDS .

Лазер встановили на Infantry Squad Vehicle

16 вересня військовослужбовці 1-ї бронетанкової дивізії та Об'єднаної оперативної групи "Південний кордон" (JTF-SB) підготували систему Army Multi-Purpose High Energy Laser, або AMP-HEL, до випробувань на полігоні Форт-Блісс.

Лазер встановлений на Infantry Squad Vehicle (ISV) - легкій тактичній машині американської армії. Під час навчань військові оцінювали можливості системи та її взаємодію з іншими засобами, які використовуються для операцій на південному кордоні США.

За даними Army Recognition, AMP-HEL є системою класу 20 кВт. Її призначення - боротьба з безпілотниками.

Розміщення лазера на ISV має дати військовим можливість переміщати засіб протидії дронам разом із підрозділами, а не використовувати його лише для захисту стаціонарних об'єктів.

Фото системи опублікували 22 вересня. На фото військовослужбовці готують AMP-HEL до оцінювання під час навчань.

AMP-HEL вже застосовували проти дронів

Це не перше випробування AMP-HEL у реальних умовах.

Наприкінці серпня Об'єднана оперативна група "Південний кордон" повідомила, що в ніч проти 26 серпня американські військові за допомогою AMP-HEL уразили три безпілотники.

За даними американських військових, дрони становили загрозу для військовослужбовців США та партнерів із митно-прикордонної служби. Їх пов'язували з діяльністю картелів.

Таким чином, нинішні випробування у Форт-Блісс стосуються вже не лише демонстрації технології, а й перевірки того, як мобільний лазер може працювати разом з іншими засобами протидії безпілотникам.

Що відомо про AMP-HEL

AMP-HEL - мобільна лазерна система спрямованої енергії, яку Армія США розглядає як засіб боротьби з малими безпілотниками.

У представленій на Форт-Блісс конфігурації лазер встановлений на Infantry Squad Vehicle. За даними Army Recognition, система поєднує лазерний комплекс LOCUST компанії AeroVironment із машиною General Motors Defense.

Концепція передбачає створення відносно легкої та мобільної платформи, яка може супроводжувати підрозділи та забезпечувати їх захист від дронів.

Саме мобільність є однією з ключових особливостей AMP-HEL. Військовим важливо перевірити не лише здатність лазера уражати цілі, а й те, наскільки легко його можна переміщати, розгортати та включати до загальної системи протидії безпілотникам.