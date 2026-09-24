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США показали боевой лазер AMP-HEL на легкой машине: что известно о новом оружии против дронов

09:47 24.09.2026 Чт
3 мин
aimg Лев Шевченко
США показали боевой лазер AMP-HEL на легкой машине: что известно о новом оружии против дронов Фото: лазерная система AMP-HEL (Армия США)
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Армия США испытала лазерную систему AMP-HEL, установленную на легкой машине Infantry Squad Vehicle, во время учений в Форт-Блисс в штате Техас. Новые фотосистемы американские военные опубликовали 22 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition и официальный ресурс Пентагона и армии США DVIDS.

Лазер установили на Infantry Squad Vehicle

16 сентября военнослужащие 1-й бронетанковой дивизии и Объединенной оперативной группы "Южная граница" (JTF-SB) подготовили систему Army Multi-Purpose High Energy Laser, или AMP-HEL, к испытаниям на полигоне Форт-Блисс.

Лазер установлен на Infantry Squad Vehicle (ISV) - легкой тактической машине американской армии. Во время учений военные оценивали возможности системы и ее взаимодействие с другими средствами, используемыми для операций на южной границе США.

По данным Army Recognition, AMP-HEL представляет собой систему класса 20 кВт. Ее предназначение - борьба с беспилотниками.

Размещение лазера на ISV должно дать военным возможность перемещать средство противодействия дронам вместе с подразделениями, а не использовать его только для защиты стационарных объектов.

Фото системы была опубликовано 22 сентября. На фото военнослужащие готовят AMP-HEL для оценки во время учений.

AMP-HEL уже применяли против дронов

Это не первое испытание AMP-HEL в реальных условиях.

В конце августа Объединенная оперативная группа "Южная граница" сообщила, что в ночь на 26 августа американские военные с помощью AMP-HEL поразили три беспилотника.

По данным американских военных, дроны представляли угрозу для военнослужащих США и партнеров по таможенно-пограничной службе. Их связывали с деятельностью картелей.

Таким образом, нынешние испытания у Форт-Блисс касаются уже не только демонстрации технологии, но и проверки того, как мобильный лазер может работать вместе с другими способами противодействия беспилотникам.

Что известно об AMP-HEL

AMP-HEL - мобильная лазерная система направленной энергии, которую Армия США рассматривает как средство борьбы с малыми беспилотниками.

В представленной на Форт-Блисс конфигурации лазер установлен на Infantry Squad Vehicle. По данным Army Recognition, система совмещает лазерный комплекс LOCUST компании AeroVironment с машиной General Motors Defense.

Концепция предусматривает создание относительно легкой и мобильной платформы, которая может сопровождать подразделения и обеспечивать их защиту от дронов.

Именно мобильность является одной из ключевых особенностей AMP-HEL. Военным важно проверить не только способность лазера поражать цели, но и то, насколько легко его можно перемещать, развертывать и включать в общую систему противодействия беспилотникам.

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Ранее Северное командование Вооруженных сил США (USNORTHCOM) испытало дроны-перехватчики Bumblebee американской компании Perennial Autonomy во время учений Falcon Peak 26.2 на полигоне Юма в Аризоне.

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