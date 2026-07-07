США покарали Іран за атаки на судна в Ормузькій протоці

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США скасувало загальну ліцензію, яка з 21 червня дозволяла виробництво, постачання та продаж іранської сирої нафти, нафтопродуктів і нафтохімічної продукції.

З 7 липня попередній дозвіл втратив чинність. Водночас американська влада надала перехідний період до 17 липня, щоб завершити операції, які були дозволені раніше.

Як пише Reuters, американський чиновник заявив, що дії Ірану в Ормузькій протоці є "абсолютно неприйнятними" та матимуть наслідки.

Британська служба морської безпеки UKMTO повідомила, що в останні дні три танкери заявили про ураження невідомими снарядами в Ормузькій протоці або поблизу неї. Тегеран не коментував інциденти та не заявляв про причетність до атак.

На тлі рішення США ціни на нафту зросли більш ніж на 5%. Тривалі перебої з рухом суден через протоку можуть підштовхнути ціни на енергоносії та посилити тиск на споживачів і уряди, які вже стикаються з дорожчим паливом.

Водночас у США заявили, що представники Вашингтона і Тегерана продовжують працювати над остаточною угодою. Вона могла б передбачати обмеження ядерної програми Ірану в обмін на часткове послаблення санкцій, зокрема щодо експорту нафти.

Продаж нафти є одним із головних джерел валютних надходжень Ірану. Попри санкції, країна останніми роками нарощувала поставки, переважно до Китаю. Нові обмеження можуть посилити тиск на іранську економіку та державні фінанси.