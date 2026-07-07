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США покарали Іран за атаки на судна в Ормузькій протоці

22:53 07.07.2026 Вт
2 хв
Після рішення Вашингтона світові ціни на нафту зросли більш ніж на 5%
aimg Марія Науменко
Фото: нафтовий танкер (Getty Images)

Інциденти з танкерами в Ормузькій протоці обернулися для Ірану скасуванням нафтової ліцензії, що може посилити тиск на його економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США скасувало загальну ліцензію, яка з 21 червня дозволяла виробництво, постачання та продаж іранської сирої нафти, нафтопродуктів і нафтохімічної продукції.

З 7 липня попередній дозвіл втратив чинність. Водночас американська влада надала перехідний період до 17 липня, щоб завершити операції, які були дозволені раніше.

Як пише Reuters, американський чиновник заявив, що дії Ірану в Ормузькій протоці є "абсолютно неприйнятними" та матимуть наслідки.

Британська служба морської безпеки UKMTO повідомила, що в останні дні три танкери заявили про ураження невідомими снарядами в Ормузькій протоці або поблизу неї. Тегеран не коментував інциденти та не заявляв про причетність до атак.

На тлі рішення США ціни на нафту зросли більш ніж на 5%. Тривалі перебої з рухом суден через протоку можуть підштовхнути ціни на енергоносії та посилити тиск на споживачів і уряди, які вже стикаються з дорожчим паливом.

Водночас у США заявили, що представники Вашингтона і Тегерана продовжують працювати над остаточною угодою. Вона могла б передбачати обмеження ядерної програми Ірану в обмін на часткове послаблення санкцій, зокрема щодо експорту нафти.

Продаж нафти є одним із головних джерел валютних надходжень Ірану. Попри санкції, країна останніми роками нарощувала поставки, переважно до Китаю. Нові обмеження можуть посилити тиск на іранську економіку та державні фінанси.

Нагадаємо, 1 липня США та Іран завершили черговий раунд непрямих переговорів у Катарі. Американський лідер Дональд Трамп заявив про певний прогрес у питанні ядерної програми Тегерана, однак сторони досі не подолали суперечки щодо фінансів і територіальних питань.

Після припинення взаємних ударів між США та Іраном ціни на нафту майже повернулися до довоєнного рівня. Водночас ринок зберігає обережність, адже подальша доля домовленостей і безпека судноплавства в Ормузькій протоці залишаються під питанням.

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Сполучені Штати АмерикиІранОрмузька протокаБлизький СхідНАФТА