США наказали Иран за атаки на суда в Ормузском проливе

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США упразднило общую лицензию, которая с 21 июня разрешала производство, поставку и продажу иранской сырой нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции.

С 7 июля предыдущее разрешение утратило силу. В то же время американские власти предоставили переходный период до 17 июля, чтобы завершить операции, разрешенные ранее.

Как пишет Reuters, американский чиновник заявил, что действия Ирана в Ормузском проливе "абсолютно неприемлемы" и будут иметь последствия.

Британская служба морской безопасности UKMTO сообщила, что в последние дни три танкера заявили о поражении неизвестными снарядами в Ормузском проливе или вблизи нее. Тегеран не комментировал инциденты и не заявлял о причастности к атакам.

На фоне решения США цены на нефть выросли более чем на 5%. Длительные перебои с движением судов через пролив могут подтолкнуть цены на энергоносители и усилить давление на потребителей и правительства, которые уже сталкиваются с более дорогим топливом.

В то же время в США заявили, что представители Вашингтона и Тегерана продолжают работать над окончательным соглашением. Она могла бы предусматривать ограничение ядерной программы Ирана в обмен на частичное ослабление санкций, в частности экспорта нефти.

Продажа нефти является одним из основных источников валютных поступлений Ирана. Несмотря на санкции, страна за последние годы наращивала поставки, преимущественно в Китай. Новые ограничения могут усилить давление на иранскую экономику и государственные финансы.