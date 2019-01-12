США поки не виводили війська з Сирії, - Пентагон

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Наразі проводяться "логістичні заходи", а переміщення підрозділів ще не починалось

Військові підрозділи Сполучених Штатів Америки (США) поки не розпочали переміщення з території Сирії в рамках виведення американського контингенту з країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомив представник Пентагону, наразі США проводять "логістичні заходи" для майбутнього організованого виведення військових з Сирії.

Зазначається, що в Пентагоні не розповіли жодних подробиць щодо самих "логістичних заходів" та не вказали жодних деталей графіку виведення американських військових з Сирії.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ заявили, що Сполучені Штати почали вивозити з Сирії наземну військову техніку в рамках виведення американського контингенту з країни.

Раніше, Держсекретар США Майк Помпео підтвердив виведення американських військ з Сирії.

У середині грудня президент США Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Тоді повідомлялося, що Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".

В кінці грудня з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився уповільнити виведення військ з Сирії, давши військовим на це 4 місяці.