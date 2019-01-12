ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

США поки не виводили війська з Сирії, - Пентагон

Новини » Політика    12.01.2019 - 15:09
США поки не виводили війська з Сирії, - Пентагон
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Наразі проводяться "логістичні заходи", а переміщення підрозділів ще не починалось

Військові підрозділи Сполучених Штатів Америки (США) поки не розпочали переміщення з території Сирії в рамках виведення американського контингенту з країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомив представник Пентагону, наразі США проводять "логістичні заходи" для майбутнього організованого виведення військових з Сирії.

Зазначається, що в Пентагоні не розповіли жодних подробиць щодо самих "логістичних заходів" та не вказали жодних деталей графіку виведення американських військових з Сирії.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ заявили, що Сполучені Штати почали вивозити з Сирії наземну військову техніку в рамках виведення американського контингенту з країни.

Раніше, Держсекретар США Майк Помпео підтвердив виведення американських військ з Сирії.

У середині грудня президент США Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Тоді повідомлялося, що Сирію покинуть понад 2 тис. американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламську державу".

В кінці грудня з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився уповільнити виведення військ з Сирії, давши військовим на це 4 місяці.

ФБР через "шатдаун" відправило у відпустку майже 5 тис. працівників ВПС Туреччини нанесли удари по об'єктах терористів на півночі Іраку
Новини України СиріяВійна в СиріїСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся