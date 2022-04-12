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США пока не могут подтвердить применение Россией химоружия, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон пока не может подтвердить применение Россией химического оружия в Украине. Он добавил, что по этому вопросу идут консультации с партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Мы ведем прямые консультации с партнерами, чтобы попытаться определить, что на самом деле произошло. Так что это реальная проблема", - цитирует издание заявление Блинкена журналистам.

Как отмечает агентство, если подтвердится, что в Украине применялось химическое оружие, то это может повлиять на реакцию Запада на Россию.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что проверяют информацию о применении химоружия в Мариуполе.

Отметим, вчера стало известно, что российские оккупанты сбросили на защитников Мариуполя неизвестное отравляющее вещество.

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