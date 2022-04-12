США пока не могут подтвердить применение Россией химоружия, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон пока не может подтвердить применение Россией химического оружия в Украине. Он добавил, что по этому вопросу идут консультации с партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.