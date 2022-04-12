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США поки не можуть підтвердити застосування Росією хімзброї, - Блінкен

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон поки не може підтвердити застосування Росією хімічної зброї в Україні. Він додав, що з цього питання йдуть консультації з партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми ведемо прямі консультації з партнерами, щоб спробувати визначити, що насправді сталося. Так що це реальна проблема", - цитує видання заяву Блінкена журналістам.

Як зазначає агентство, якщо підтвердиться, що в Україні застосовувалася хімічна зброя, то це може вплинути на реакцію Заходу на Росію.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України заявили, що перевіряють інформацію про застосування хімзброї в Маріуполі.

Зазначимо, вчора стало відомо, що російські окупанти скинули на захисників Маріуполя невідому отруйну речовину.

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