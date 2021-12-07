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США пока не будет эвакуировать из Украины своих дипломатов и граждан

Автор: Наталья Скороход

США пока не собираются эвакуировать из Украины своих дипломатов и граждан. Такое заявление сделали в посольстве США в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

В заявлении отмечается, что США пока не рассматривает возможность эвакуации своих дипломатов и граждан из Украины. Однако ситуация может измениться, если ситуация с безопасностью резко ухудшится.

"Правительство США в настоящее время не рассматривает возможность эвакуации сотрудников правительства США или американских граждан из Украины. Мы, как всегда, проводим обычное планирование действий в чрезвычайных ситуациях на случай, если ситуация с безопасностью резко ухудшится", - говорится в сообщении.

Напомним, что США расширят военную помощь Украине в случае вторжения РФ. Об этом сообщили в Белом доме.

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