Тональность заявлений в пользу Украины: у Зеленского оценили переговоры Байдена и Путина

Переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина - это только часть диалога, начатого полгода назад. На этой встрече тональность заявлений была в пользу Украины.

"Эти переговоры президентов Байдена и Путина - часть широкого диалога, начатого еще полгода назад и не сводящегося только к одному или к нескольким разговорам на высшем уровне", - сказал Подоляк.

По его словам, между контактами на уровне лидеров США и России есть еще больше количество контактов на рабочем уровне по разным направлениям, а также контакты американского президента с союзниками и партнерами для выработки общей позиции.

Подоляк добавил, что пока говорить об итогах переговоров Байдена и Путина корректно только по отношению к диалогу в целом, а не к одному разговору в частности. При этом он отметил, что факт наличия диалога уже позволяет лучше контролировать ситуацию и увеличивать прозрачность процессов в Украине.

"Тональность заявлений и базовых позиций американской стороны однозначно в пользу суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаем, что результатом диалога будет усиление дипломатической активности для надежной деэскалации в нашем регионе", - резюмировал советник главы Офиса президента.