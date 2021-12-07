Тональность заявлений в пользу Украины: у Зеленского оценили переговоры Байдена и Путина
Переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина - это только часть диалога, начатого полгода назад. На этой встрече тональность заявлений была в пользу Украины.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Эти переговоры президентов Байдена и Путина - часть широкого диалога, начатого еще полгода назад и не сводящегося только к одному или к нескольким разговорам на высшем уровне", - сказал Подоляк.
По его словам, между контактами на уровне лидеров США и России есть еще больше количество контактов на рабочем уровне по разным направлениям, а также контакты американского президента с союзниками и партнерами для выработки общей позиции.
Подоляк добавил, что пока говорить об итогах переговоров Байдена и Путина корректно только по отношению к диалогу в целом, а не к одному разговору в частности. При этом он отметил, что факт наличия диалога уже позволяет лучше контролировать ситуацию и увеличивать прозрачность процессов в Украине.
"Тональность заявлений и базовых позиций американской стороны однозначно в пользу суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаем, что результатом диалога будет усиление дипломатической активности для надежной деэскалации в нашем регионе", - резюмировал советник главы Офиса президента.
Напомним, 7 декабря прошел саммит Байдена и Путина в режиме онлайн-конференции. Беседа продолжалась более 2 часов. О том, как прошли переговоры и о чем договорились лидеры США и России - в материале РБК-Украина.