США про погрози Польщі з боку ПВК "Вагнера": захищатимемо кожен дюйм НАТО

"Наш альянс з Польщею міцний. Польща – це член НАТО, і ми за необхідності захищатимемо кожен дюйм території НАТО", - заявив представник американського зовнішньополітичного відомства.

Раніше Олександр Лукашенко поскаржився російському диктатору Володимиру Путіну на те, що його почали напружувати найманці ПВК "Вагнера". Вони, нібито, "просяться на Захід" і хочуть на екскурсію до Варшави та Жешува.

Бойовики ПВК "Вагнера" у Білорусі

Після невдалого бунту ПВК "Вагнера" та провального "походу на Москву" найманців відправили Білорусь. До Білорусі вже прибули до 10 колон "вагнерівців", найманців розмістили на території покинутої військової частини, а також у нових таборах у центрі країни.

При цьому 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці ПВК "Вагнера" проведуть спільні навчання. У свою чергу, Польща очікує певних провокацій з боку Росії , тому передислокувала військових із західної частини країни на схід.