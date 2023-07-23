Лукашенко поскаржився, що його "почали напружувати "вагнерівці"
Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко поскаржився російському диктатору Володимиру Путіну на те, що його почали напружувати найманці ПВК "Вагнера". Вони нібито "просяться на Захід".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час зустрічі з Путіним 23 липня.
"Нас почали напружувати "вагнерівці", просяться на Захід. Дозвольте нам", - розповів він.
За словами Лукашенка, нібито вони хочуть сходити на екскурсію до Варшави та Жешува.
"Не хотілося їх туди передислокувати. Тому що у них настрої погані... Але це так, штрих. Ми всіляко протидіятимемо цьому", - сказав він.
ПВК "Вагнера" у Білорусі
Після невдалого бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії та провального "походу на Москву", до якої його найманці не дійшли 200 км, Пригожину висунули умову, що він має вирушити до Білорусі. У такому разі проти нього буде закрито кримінальну справу. До Білорусі вже прибули до 10 колон "вагнерівців". І сам Пригожин уже кілька разів прилітав до Білорусі.
При цьому, 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці ПВК "Вагнера" проведуть спільні навчання. Своєю чергою, Польща очікує певних провокацій з боку Росії, тому передислокувала військових із західної частини країни на схід.
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