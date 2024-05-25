США погрожували Росії потужним ударом у разі застосування "ядерки", - МЗС Польщі

Сполучені Штати Америки погрожували Росії потужним ударом у разі застосування ядерної зброї.
Про це розповів глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Американці сказали росіянам, що "якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми вдаримо по всіх ваших позиціях в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усіх", - повідомив Сікорський.
Він зауважив, що, на його думку, це реальна загроза.
"Крім того, китайці та індійці зачитали Росії погрози. І це не дитяча забавка, тому що якщо це табу також буде порушено, як і табу не змінювати кордони силою, Китай знає, що Японія і Корея стануть ядерними державами, і, ймовірно, вони цього не хочуть", - додав глава МЗС Польщі.
Нагадаємо також про те, що Сікорський також заявив, що Польща підтримує удари України по військових об’єктах на території Росії.
Російський диктатор Володимир Путін неодноразово лякав світ своїми погрозами використати ядерну зброю. Він почав це робити після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Такі його заяви змушують західних лідерів розмірковувати над можливою відповіддю на заяви Путіна. Зокрема ми писали, що у США збільшують виробництво бомб для ураження підземних ядерних установок.
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