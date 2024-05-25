США погрожували Росії потужним ударом у разі застосування "ядерки", - МЗС Польщі

"Американці сказали росіянам, що "якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми вдаримо по всіх ваших позиціях в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усіх", - повідомив Сікорський.

Він зауважив, що, на його думку, це реальна загроза.

"Крім того, китайці та індійці зачитали Росії погрози. І це не дитяча забавка, тому що якщо це табу також буде порушено, як і табу не змінювати кордони силою, Китай знає, що Японія і Корея стануть ядерними державами, і, ймовірно, вони цього не хочуть", - додав глава МЗС Польщі.