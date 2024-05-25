Польща підтримує удари України по військових об’єктах у Росії, - глава МЗС

Польща підтримує удари України по військових об’єктах на території Росії. Західні країни повинні припинити обмежувати себе у наданні допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в інтерв'ю The Guardian.

Сікорський заявив, що Польща підтримує право України завдавати ударів по військових об’єктах усередині Росії. Глава МЗС Польща вважає, що Захід має припинити постійно обмежувати себе в тому, що він робить для підтримки України. Польський міністр також скептично поставився до погроз Росії щодо застосування ядерної зброї. "Американці сказали росіянам, що якщо ви вдарите ядерною зброєю, навіть якщо вона нікого не вб’є, ми вразимо всі ваші цілі [позиції] в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усі", - сказав Сікорський.