США не погодяться зі "знищенням" нових галузей економіки китайським імпортом, - Мінфін

Після завершення чотириденних переговорів з китайськими офіційними особами Єллен заявила на пресконференції, що обмін думками просувається в інтересах Америки.

Вона сказала, що висловила занепокоєння з приводу слабкого внутрішнього попиту в Китаї та надмірних інвестицій у такі галузі, як електромобілі, акумулятори, сонячні батареї та продукція на їх основі, що підживлюється "широкомасштабною державною підтримкою".

"Ми вже бачили цю історію раніше. Понад десять років тому масштабна підтримка уряду КНР призвела до дешевшої китайської сталі, яка заполонила світовий ринок і знищила промисловість у всьому світі та в Сполучених Штатах", - сказала Єллен.

"Я чітко дала зрозуміти, що президент Байден і я більше не погодимося з цією реальністю", - додала вона.

Міністр зазначила, що коли світовий ринок наводнений штучно здешевленою китайською продукцією, "життєздатність американських та інших іноземних фірм ставиться під сумнів".

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