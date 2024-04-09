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США не согласятся с "уничтожением" новых отраслей экономики китайским импортом, - Минфин

Фото: Министр финансов США Джанет Йеллен (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Соединенные Штаты не согласятся с тем, что новые отрасли американской экономики могут быть уничтожены субсидированным китайским импортом, как, например, металлургический сектор США десять лет назад, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

После завершения четырехдневных переговоров с китайскими официальными лицами Йеллен заявила на пресс-конференции, что обмен мнениями продвигается в интересах Америки.

Она сказала, что выразила обеспокоенность по поводу слабого внутреннего спроса в Китае и чрезмерных инвестиций в такие отрасли, как электромобили, аккумуляторы, солнечные батареи и продукция на их основе, что подпитывается "широкомасштабной государственной поддержкой".

"Мы уже видели эту историю раньше. Более десяти лет назад масштабная поддержка правительства КНР привела к более дешевой китайской стали, которая заполонила мировой рынок и уничтожила промышленность во всем мире и в Соединенных Штатах", - сказала Йеллен.

"Я четко дала понять, что президент Байден и я больше не согласимся с этой реальностью", – добавила она.

Министр отметила, что когда мировой рынок наводнен искусственно удешевленной китайской продукцией, "жизнеспособность американских и других иностранных фирм подвергается сомнению".

Вопрос поддержки Китаем российской агрессии против Украины

В ходе визита в Китай Йеллен также подняла вопрос китайской поддержки агрессии РФ против Украины. Она заявила, что банки и экспортеры КНР не должны укреплять военный потенциал России, предупредив, что "столкнутся с серьезными последствиями, если они это сделают ".

Следует отметить, что 8 апреля для переговоров со своим китайским коллегой Ван И в КНР прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров.

В МИД Китая заявили, что Пекин не стремился получить выгоду от войны в Украине.

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