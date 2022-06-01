ru ua
Ср, 01 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В США подтвердили, что совершают хакерские атаки в поддержку Украины

Новина українською →
Вашингтон, Среда 01 июня 2022 18:38
В США подтвердили, что совершают хакерские атаки в поддержку Украины Фото: начальник Киберкомандования США генерал Пол Накасоне (news.sky.com)
Автор: Наталья Юрченко

В США впервые подтвердили, что совершают хакерские атаки в ответ на вторжение России в Украину. Они осуществляются в законной плоскости в соответствии с политикой Пентагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Киберкомандования США генерала Пола Накасоне изданию Sky News.

По его словам, данные операции были наступательного, оборонительного и информационного характера. Однако он не стал называть, какие именно "хакерские действия" совершают американские военные.

"Моя работа - оказывать ряд вариантов действий министру обороны и президенту, что я и делаю", - добавил генерал.

Также Накасоне подчеркнул, что в США ежедневно просчитывают возможность кибератаки России, поэтому стараются действовать на опережение - выявляют российских хакеров и их намерения.

Напомним, в Германии заявили, что количество кибератак России значительно увеличилось, что "крайне напрягает ситуацию".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина
NEWS
В Минобороны объяснили, почему не сообщают об успехах контрнаступления ВСУ
В Минобороны объяснили, почему не сообщают об успехах контрнаступления ВСУ
DAILY
"Это мы должны были воевать с врагом, а не наши дети". Репортаж из прифронтового Донбасса
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Это мы должны были воевать с врагом, а не наши дети". Репортаж из прифронтового Донбасса