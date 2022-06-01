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У США підтвердили, що здійснюють хакерські атаки на підтримку України

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Вашингтон, Середа 01 червня 2022 18:38
У США підтвердили, що здійснюють хакерські атаки на підтримку України Фото: начальник Кіберкомандування США генерал Пол Накасоне (news.sky.com)
Автор: Наталія Юрченко

У США вперше підтвердили, що здійснюють хакерські атаки у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Вони відбуваються в законній площині відповідно до політики Пентагону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника Кіберкомандування США генерала Пола Накасоне виданню Sky News.

За його словами, дані операції були наступального, оборонного та інформаційного характеру. Проте він не став називати, які саме "хакерські дії" здійснюють американські військові.

"Моя робота - надавати низку варіантів дій міністру оборони й президенту, що я і роблю", - додав генерал.

Також Накасоне підкреслив, що в США щодня прораховують можливість кібератаки Росії, тому намагаються діяти на випередження - виявляють російських хакерів та їх наміри.

Нагадаємо, у Німеччині заявили, що кількість кібератак Росії значно збільшилася, що "вкрай напружує ситуацію".

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